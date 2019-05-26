Правящая в Польше партия Качиньского лидирует на выборах в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Правящая в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) лидирует на состоявшихся в республике выборах в Европейский парламент. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos и распространенного в воскресенье телеканалом TVP после завершения голосования, сообщает УНН.
Согласно подсчетам социологов, за ПиС проголосовали 42,2% избирателей. Объединение оппозиционных партий под названием "Европейская коалиция", по предварительным данным, получило 39,1% голосов.
Объединение националистических и евроскептических партий и движений под названием "Конфедерация" заняло четвертое место, получив 6,1% голосов, свидетельствуют данные экзитпола. На третьем месте с результатом около 6,6% новая либеральная партия "Весна" известного защитника прав ЛГБТ Роберта Бедроня.
Явка составила около 43%. В 2014 году этот показатель был 23,8%, в 2009 году - 24%, а в 2004 году, когда Польша впервые выбирала своих евродепутатов, - 20,9%.
По данным Государственной избирательной комиссии и полиции, выборы в Польше прошли спокойно. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени).
Было зафиксировано несколько десятков мелких правонарушений, которые не оказали значительного влияния на ход голосования.
Входящая в действующий парламент партия "Кукиз" и объединение "Левые вместе" не преодолели необходимый для получения мандатов пятипроцентный барьер.
Итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить 28 мая.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.