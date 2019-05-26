Правящая в Польше партия Качиньского лидирует на выборах в Европарламент

КИЕВ. 26 мая. УНН. Правящая в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) лидирует на состоявшихся в республике выборах в Европейский парламент. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos и распространенного в воскресенье телеканалом TVP после завершения голосования, сообщает УНН.