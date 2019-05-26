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Правящая в Польше партия Качиньского лидирует на выборах в Европарламент

Правящая в Польше партия Качиньского лидирует на выборах в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Правящая в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) лидирует на состоявшихся в республике выборах в Европейский парламент. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos и распространенного в воскресенье телеканалом TVP после завершения голосования, сообщает УНН.

Согласно подсчетам социологов, за ПиС проголосовали 42,2% избирателей. Объединение оппозиционных партий под названием "Европейская коалиция", по предварительным данным, получило 39,1% голосов.

Объединение националистических и евроскептических партий и движений под названием "Конфедерация" заняло четвертое место, получив 6,1% голосов, свидетельствуют данные экзитпола. На третьем месте с результатом около 6,6% новая либеральная партия "Весна" известного защитника прав ЛГБТ Роберта Бедроня.

Явка составила около 43%. В 2014 году этот показатель был 23,8%, в 2009 году - 24%, а в 2004 году, когда Польша впервые выбирала своих евродепутатов, - 20,9%.

По данным Государственной избирательной комиссии и полиции, выборы в Польше прошли спокойно. Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени).

Было зафиксировано несколько десятков мелких правонарушений, которые не оказали значительного влияния на ход голосования.

Входящая в действующий парламент партия "Кукиз" и объединение "Левые вместе" не преодолели необходимый для получения мандатов пятипроцентный барьер.

Итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить 28 мая.

Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.

Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.

Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.

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