Правління ХДС підтримало міграційну політику канцлера Ангели Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Правління Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в неділю ввечері підтримало міграційну політику канцлера ФРН Ангели Меркель, націлену на пошук загальноєвропейського вирішення проблеми мігрантів. Про це повідомила генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, передає УНН.
Вона підкреслила, що односторонні, національні кроки з протидії нелегальній міграції є “неправильним сигналом по відношенню до європейських партнерів”. “Метою ХДС є поліпшення контролю, управління і обмеження міграції до Німеччини”, — сказала Крамп-Карренбауер, підкресливши, що “в тому, що стосується досягнення цієї мети, ХДС і ХСС єдині в думці”.
“При цьому нам ясно, що ми разом з нашими європейськими партнерами потребуємо ефективного гуманного вирішення проблеми”, — зазначила генсек. На її думку, “рішення саміту ЄС є великим прогресом”.
Раніше баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) відвів Меркель два тижні на пошук вирішення проблеми біженців, тобто до 1 липня. В іншому випадку лідер ХСС, глава МВС Хорст Зеехофер пригрозив вжити національні заходи, значно посиливши контроль на німецькому кордоні, і не пускати мігрантів на територію країни. Він заявив, що вважає досягнуті на саміті ЄС домовленості з міграції недостатніми.
Як повідомляв УНН, Хорст Зеехофер має намір піти з посад глави МВС ФРН і голови ХСС.