"Правильні ліки застосовані невчасно можуть не спрацювати": Резніков про "заморожування" війни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков коментуючи можливість "заморозки" війни сказав, що правильні ліки застосовані невчасно можуть не спрацювати, передає УНН.
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"Правильні ліки, застосовані невчасно, з запізненням, можуть не спрацювати.
Затягування чи "заморожування" війни суперечить інтересам регіону. Регіон втратить динаміку, поки інші розвиватимуться.Тому спільний інтерес – досягти зламу на полі бою у 2023 році.
Для цього Україні потрібна швидка підтримка у достатньому обсязі", - зазначив Резніков.
Нагадаємо
Олексій Резніков на першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної кримської платформи заявив, що аспекти регіональної безпеки мають бути переглянуті.
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