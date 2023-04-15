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"Правильні ліки застосовані невчасно можуть не спрацювати": Резніков про "заморожування" війни

"Правильні ліки застосовані невчасно можуть не спрацювати": Резніков про "заморожування" війни

Київ • УНН

 • 799157 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков коментуючи можливість "заморозки" війни сказав, що правильні ліки застосовані невчасно можуть не спрацювати, передає УНН.

Цитата

"Правильні ліки, застосовані невчасно, з запізненням, можуть не спрацювати.

Затягування чи "заморожування" війни суперечить інтересам регіону. Регіон втратить динаміку, поки інші розвиватимуться.Тому спільний інтерес – досягти зламу на полі бою у 2023 році.

Для цього Україні потрібна швидка підтримка у достатньому обсязі", - зазначив Резніков.

Нагадаємо

Олексій Резніков на першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної кримської платформи заявив, що аспекти регіональної безпеки мають бути переглянуті. 

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