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"Правильное лекарство примененное не вовремя может не сработать": Резников о "замораживании" войны

"Правильное лекарство примененное не вовремя может не сработать": Резников о "замораживании" войны

Киев • УНН

 • 799151 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников комментируя возможность "заморозки" войны сказал, что правильные лекарства примененные не вовремя могут не сработать, передает УНН.

Цитата

"Правильное лекарство, примененное не вовремя, с опозданием, может не сработать.

Затягивание или "замораживание" войны противоречит интересам региона. Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться, поэтому общий интерес – достичь перелома на поле боя в 2023 году.

Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме", - отметил Резников.

Напомним

Алексей Резников на первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы заявил, что аспекты региональной безопасности должны быть пересмотрены. 

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