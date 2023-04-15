"Правильное лекарство примененное не вовремя может не сработать": Резников о "замораживании" войны

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"Правильное лекарство, примененное не вовремя, с опозданием, может не сработать.

Затягивание или "замораживание" войны противоречит интересам региона. Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться, поэтому общий интерес – достичь перелома на поле боя в 2023 году.

Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме", - отметил Резников.

Напомним

Алексей Резников на первой Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы заявил, что аспекты региональной безопасности должны быть пересмотрены.

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