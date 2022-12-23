"Працюємо заради перемоги": Зеленський показав відео з кабінету після повернення з США

Цитата

"Добрий ранок всім! Бажаю всім здоров'я! Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті, праюємо заради перемоги. Усім гарного дня! Усіх переможемо!" - зазначив Президент.

Доповнення

21 грудня Зеленський здійснив візит до США, де зустрівся у Білому домі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та виступив у Конгресі США.