"Працюємо заради перемоги": Зеленський показав відео з кабінету після повернення з США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав відео зі свого кабінету після повернення з США, пише УНН.
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"Добрий ранок всім! Бажаю всім здоров'я! Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті, праюємо заради перемоги. Усім гарного дня! Усіх переможемо!" - зазначив Президент.
Доповнення
21 грудня Зеленський здійснив візит до США, де зустрівся у Білому домі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та виступив у Конгресі США.