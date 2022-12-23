"Работаем ради победы": Зеленский показал видео из кабинета по возвращении из США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео из своего кабинета по возвращении из США, пишет УНН.
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"Доброе утро всем! Желаю всем здоровья! Слышите, у нас уже работают телефоны. Я в кабинете, работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим!" – отметил Президент.
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21 декабря Зеленский посетил США, где встретился в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.