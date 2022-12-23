"Работаем ради победы": Зеленский показал видео из кабинета по возвращении из США

Цитата

"Доброе утро всем! Желаю всем здоровья! Слышите, у нас уже работают телефоны. Я в кабинете, работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим!" – отметил Президент.

Дополнение

21 декабря Зеленский посетил США, где встретился в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.