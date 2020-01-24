Працівнику ДУС повідомлено про підозру через незаконне відчуження державних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Працівнику Державного управління справами повідомлено про підозру у сприянні незаконного відчуження об’єктів державної власності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 10 за результатами досудового розслідування трьом особам, в тому числі, працівнику Державного управління справами, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій та підробленні документів, наслідком чого стало вибуття з державної власності 3 об’єктів нерухомого майна вартістю 1,8 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Так, встановлено, що завідувач сектору Державного управління справами, вступивши в змову з колишнім директором Державного підприємства "Укржитлосервіс", на балансі якого перебували об’єкти злочинних посягань, та ще однією особою на підставі підроблених документів здійснили перереєстрацію права власності на державне майно - нежитлові приміщення.
Надалі вказані особи відчужили 2 об’єкти нерухомості добросовісним набувачам.
"За результатами досудового розслідування особам, причетним до вчинення шахрайських дій, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство –ред.), ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та використання завідомо підробленого документа – ред.)", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, колишньому керівнику одного з комунальних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 12,85 млн гривень.