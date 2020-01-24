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Сотруднику ГУД сообщено о подозрении из-за незаконного отчуждения государственных объектов

Киев • УНН

 • 13253 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Сотруднику Государственного управления делами сообщено о подозрении в содействии незаконному отчуждению объектов государственной собственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сотруднику ГУД сообщено о подозрении из-за незаконного отчуждения государственных объектов

"Киевской местной прокуратурой № 10 по результатам досудебного расследования трем лицам, в том числе, сотруднику Государственного управления делами, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий и подделке документов, следствием чего стало выбывание из государственной собственности 3 объектов недвижимого имущества стоимостью 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что заведующий сектором Государственного управления делами, вступив в сговор с бывшим директором Государственного предприятия "Укржитлосервис", на балансе которого находились объекты преступных посягательств, и еще одним лицом на основании поддельных документов осуществили перерегистрацию права собственности на государственное имущество - нежилые помещения. В дальнейшем указанные лица отстранили 2 объекта недвижимости добросовестным приобретателям.

"По результатам предварительного расследования лицам, причастным к совершению мошеннических действий, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество - ред.), ч. ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и использование заведомо поддельного документа - ред.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий сообщено о подозрении в совершении злоупотребления служебным положением, причинившее ущерб на сумму 12,85 млн гривен.

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