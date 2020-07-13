Працівники ОПЗ – Зеленському: сьогодні вирішується, скільки людей залишиться на робочих місцях через півроку

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Профспілкова організація та трудовий колектив акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" стурбовані різкою зміною позиції Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства стосовно питання обмежень на імпорт мінеральних добрив в Україну. Про це йдеться в листі профспілок та робітників державного ОПЗ до Президента України Володимира Зеленського, що був направлений минулого тижня до Офісу Президента України, повідомляє "Думская", передає УНН.

Як зазначається в листі, розслідування Міністерства розвитку економіки та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту міндобрив до України були закінчені в травні 2020 року і містили конкретні висновки і рекомендації про введення захисних квот на імпорт мінеральних добрив в Україну. Проте 22 червня 2020 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення №№ СП-453/2020/4411-03 та СП-452/2020/4411-03, якими офіційно припинила спеціальні розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив та комплексних добрив без застосування жодних спеціальних заходів.

У листі трудового колективу ОПЗ до Президента йдеться, що МКМТ відмовилася застосовувати будь-які обмежувальні заходи із формулюванням, що вони не відповідають національним інтересам.

"Впевнені, що Ви володієте інформацією про обставини, в яких доводиться працювати кожному заводу з виробництва мінеральних добрив в Україні. Відмова від введення розумних обмежень на імпорт мінеральних добрив сприймається як фактична відмова від підтримки всієї української хімічної промисловості", - наголошується у листі профспілок ОПЗ до Володимира Зеленського.

"Зростаючий імпорт мінеральних добрив з інших країн є головним дестабілізуючим фактором роботи нашої галузі", - пояснюють свою позицію профспілки та робітники Одеського припортового заводу.

На думку хіміків, рішення Міністерства розвитку економіки та МКМТ вкрай негативно вплине на всі підприємства хімічної галузі України, в тому числі – і на ОПЗ, де сьогодні працює близько трьох тисяч людей.

"Ви особисто оцінили прекрасний стан, в якому знаходиться Одеський припортовий завод, під час робочого візиту 4 липня 2020 р. Сьогодні вирішується питання про те, скільки людей залишиться на своїх робочих місцях на хімічних підприємствах України вже через півроку. Вирішується питання, чи залишиться наша продукція на вітчизняному ринку, або він буде повністю відкритий для іноземних компаній", - наголошують автори листа.

Хіміки зазначають, що вони не просять дотацій та преференцій від держави: "Ми не просимо дотацій, ми не просимо преференцій, ми просимо розумних важелів щодо захисту вітчизняних виробників, які є в розпорядженні української влади".

"Якщо рішення про відмову введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив називають "національними інтересами", тоді ми не згодні з такими "інтересами", - констатують працівники ОПЗ.

Працівники ОПЗ закликали Володимира Зеленського вивчити ситуацію та стати на бік вітчизняного виробника.

Нагадаємо, що під час свого візиту до Одеської області 4 липня Володимир Зеленський відвідав АТ "Одеський припортовий завод". Президент заявив, що хотів би, щоб кількість робочих місць на підприємстві зростала.

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