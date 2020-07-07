Працівники кафе і магазинів мають проходити ІФА-тести за підтримки власників - Кличко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. ІФА-тест з дослідженням коштує близько 300 гривень. Це невеликі кошти задля збереження здоров'я і життя людей, а підприємці також мають піклуватися про своїх співробітників і клієнтів. Таку позицію на сторінці Facebook висловив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"ІФА-тестування потрібне для вчасного виявлення захворювання на COVID-19 та упередження передачі інфекції. Саме ІФА-тести визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити хоча б раз на місяць. Чому їх слід робити працівникам торгівлі і закладів громадського харчування? Бо ці заклади, що відновили свою роботу в рамках послаблення обмежень, є місцями підвищеної небезпеки. І у випадку захворювання хоча б одного співробітника, може статися спалах захворювання. Тому потрібно діяти на упередження", - написав він.

Крім того, за словами Кличка, ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування на коронавірус та підвищити ефективність виявлення хвороби.

Як повідомлялося в УНН, за словами столичного забудовника Андрія Вавриша, ІФА-тестування на COVID-19 - це найменше, що може зробити бізнес для захисту своїх працівників.

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