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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 41156 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 119939 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122820 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Работники кафе и магазинов должны проходить ИФА-тесты при поддержке владельцев - Кличко

Работники кафе и магазинов должны проходить ИФА-тесты при поддержке владельцев - Кличко

Киев  •  УНН

 • 11918 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен. Это небольшие средства для сохранения здоровья и жизни людей, а предприниматели также должны заботиться о своих сотрудниках и клиентах. Такую позицию на странице Facebook выразил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19 и предубеждения передачи инфекции. Именно ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать хотя бы раз в месяц. Почему их следует делать работникам торговли и общепита? Потому что эти заведения, которые возобновили свою работу в рамках ослабления ограничений, являются местами повышенной опасности. И в случае заболевания хотя бы одного сотрудника, может произойти вспышка заболевания. Поэтому нужно действовать на опережение", - написал он.

Кроме того, по словам Кличко, ИФА-тесты позволят разгрузить систему диагностирования на коронавирус и повысить эффективность выявления болезни.

Как сообщалось в УНН, по словам столичного застройщика Андрея Вавриша, ИФА-тестирование на COVID-19 - это самое малое, что может сделать бизнес для защиты своих работников.

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