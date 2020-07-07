Работники кафе и магазинов должны проходить ИФА-тесты при поддержке владельцев - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен. Это небольшие средства для сохранения здоровья и жизни людей, а предприниматели также должны заботиться о своих сотрудниках и клиентах. Такую позицию на странице Facebook выразил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19 и предубеждения передачи инфекции. Именно ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать хотя бы раз в месяц. Почему их следует делать работникам торговли и общепита? Потому что эти заведения, которые возобновили свою работу в рамках ослабления ограничений, являются местами повышенной опасности. И в случае заболевания хотя бы одного сотрудника, может произойти вспышка заболевания. Поэтому нужно действовать на опережение", - написал он.
Кроме того, по словам Кличко, ИФА-тесты позволят разгрузить систему диагностирования на коронавирус и повысить эффективность выявления болезни.
Как сообщалось в УНН, по словам столичного застройщика Андрея Вавриша, ИФА-тестирование на COVID-19 - это самое малое, что может сделать бизнес для защиты своих работников.