Працевлаштування під час війни: експерт назвала затребувані вакансії

Цитата

«Враховуючи, що ми, як тільки маємо можливість, починаємо роботу, багато компаній цим користуються й відповідно кількість вакансій зростає», - сказала Пашкіна, пояснивши, що, звісно, ринок праці наразі неоднорідний, говорити можна лише за відносно безпечні місця, а те, що люди роблять в окупованих містах та зонах бойових дій – це небуденна праця, а героїзм.

Деталі

Щодо Києва та західного регіону, то ситуація дещо інша і ринок праці доволі активний.

«Але якщо казати про Київ та все, що західніше, то існують ініціативи згору та бажання знизу. Відкривається велика кількість бізнесів. Наразі на сайтах з працевлаштування, звісно, вже не та сила силенна вакансій, але одночасно вони скоротили термін подання вакансій, і тепер це вже не місяць, а тиждень або два, щоб було зрозуміло, що це воєнна вакансія, а не те, що залежалося з лютого», - розповіла Пашкіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні розпочато прийом заявок від бізнесу за програмою "Робота для внутрішніх переселенців"

За її словами, сьогодні тільки на Rabota.ua - близько 8 тис. вакансій.

«Це, звісно, не ті 100 тис., що були ще на початку року, але як на теперішні часи, то досить непогано. Якщо казати по містах, то, звісно, у Львові та інших західних регіонах, як-то кажуть, диктують моду і надають багато пропозицій, але мені здається, що в нас ситуація, коли все змінюється кожного тижня. Тепер ми можемо казати, що якщо ще пару тижнів тому Львів обганяв Київ за кількістю вакансій, було десь 1300 у Львові й 1000 з копійками в Києві, то тепер у Львові залишилося 1300, а в Києві вже 2000 тис.», - зазначила Пашкіна.

Вона зауважила, що в Україні буде більша кількість вакансій віддаленої роботи, тому що так бізнес виживає краще, і на це впливають обмеження під час війни.

«Оскільки наразі є обмеження по логістиці, навіть в середині одного міста, наприклад, у Києві зараз не дуже накатаєшся, то відповідно ті люди, які раніше досить спокійно з Троєщини їздили на метро Теремки, тепер цього зробити не можуть. Відповідно, вони шукатимуть якийсь підробіток у себе на районі. Все це каже нам про ситуацію, яка розвивається недосить стрімко відповідно до тих умов, які є», - сказала Пашкіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торговельні мережі зможуть залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%

На запитання, які напрямки наразі більш затребувані, експерт відповіла: «По різних містах воно по різному. Зараз велика кількість ІТ-вакансій, є багато вакансій у сфері торгівлі, особливо віддаленої, є вакансії в логістику, фармацію, тому що ті самі провізори не завжди можуть дістатися робочих місць. Одночасно, що мені подобається, є багато й офісних вакансій для юристів, менеджерів із зовнішньо-економічної діяльності, навіть ейчари є, хоч їх не багато, є варіанти завгоспів».

Пашкіна повідомила, що на фоні того, що мало інших вакансій, є багато пропозицій в благодійних організаціях, волонтерстві.

«Весну ніхто не скасовував, аграрії наші готуються до посівної. Менеджери з продажу насіння, добрив, агрономи, стажери, у нас все це є. Коли оживає торгівля - з'являються вакансії продавців, оживає виробництво - з'являються ваканції слюсарів, механіків. Знаю, що у західних регіонах досить популярні зараз вакансії від наших західних партнерів, які відкривали тут свої дочірні компанії. Щось на кшталт Fujikura тощо. Відповідно вони продовжують набір - те, що називаю джгутики, коли автомобільну електроніку потрібно робити», - розповіла Пашкіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін зняв всі обмеження по програмі “5-7-9”

За її словами, ростуть та мають вакансії Луцьк, Чернівці, Ужгород, Львів.

«Навіть є вакансії для PR-менеджерів, івент-менеджерів, аніматорів. Які працюють з дітьми в торговельних центрах. Трошки банківських вакансій є», - додала Пашкіна.