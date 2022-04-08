Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии

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"Учитывая, что мы только имеем возможность, начинаем работу, многие компании этим пользуются и, соответственно, количество вакансий растет", - сказала Пашкина, пояснив, что, конечно, рынок труда сейчас неоднороден, говорить можно лишь об относительно безопасных местах, а то, что люди делают в оккупированных городах и зонах боевых действий - это не обычная работа, а героизм.

Детали

Что касается Киева и западного региона, то ситуация несколько иная и рынок труда достаточно активный.

"Но если говорить о Киеве и всем, что западнее, то существуют инициативы выше и желания снизу. Открывается большое количество бизнесов. В настоящее время на сайтах по трудоустройству, конечно, уже не та уйма вакансий, но одновременно они сократили срок подачи вакансий, и теперь это уже не месяц, а неделю или две, чтобы было понятно, что это военная вакансия, а не то, что залежалось с февраля", - рассказала Пашкина.

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По ее словам, сегодня только на Rabota.ua - около 8 тыс. вакансий.

"Это, конечно, не те 100 тыс., что были еще в начале года, но как по нынешним временам, то довольно неплохо. Если говорить о городах, то, конечно, во Львове и других западных регионах, как говорится, диктуют моду и предоставляют много предложений, но мне кажется, что у нас ситуация, когда все меняется каждую неделю. Теперь мы можем говорить, что если еще пару недель назад Львов обгонял Киев по количеству вакансий, было где-то 1300 в Львове и 1000 с копейками в Киеве, то теперь во Львове осталось 1300, а в Киеве уже 2 тыс.", - отметила Пашкина.

Она отметила, что в Украине будет большее количество вакансий удаленной работы, потому что так бизнес выживает лучше, и на это влияют ограничения во время войны.

"Поскольку сейчас есть ограничения по логистике, даже в середине одного города, например, в Киеве сейчас не очень накатаешься, то соответственно те люди, которые раньше достаточно спокойно с Троещины ездили на метро Теремки, теперь этого сделать не могут. Соответственно, они будут искать какую-то подработку у себя на районе. Все это говорит нам о ситуации, которая развивается недостаточно стремительно в соответствии с теми условиями, которые есть", - сказала Пашкина.

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На вопрос, какие направления сейчас более востребованы, эксперт ответила: "По разным городам оно по разному. Сейчас большое количество ІТ-вакансий, есть много вакансий в сфере торговли, особенно удаленной, есть вакансии в логистику, фармацию, потому что те самые провизоры не всегда могут добраться до рабочих мест. Одновременно, что мне нравится, есть много и офисных вакансий для юристов, менеджеров по внешнеэкономической деятельности, даже эйчары есть, хоть их не много, есть варианты завхозов".

Пашкина сообщила, что на фоне того, что хоть и мало других вакансий, есть много предложений в благотворительных организациях, волонтерстве.

"Весну никто не отменял, аграрии наши готовятся к посевной. Менеджеры по продажам семян, удобрений, агрономы, стажеры, у нас все это есть. Когда оживает торговля - появляются вакансии продавцов, оживает производство - появляются вакансии слесарей, механиков. Знаю, что в западных регионах достаточно популярны сейчас вакансии от наших западных партнеров, которые открывали здесь свои дочерние компании. Что-то вроде Fujikura и т.д. Соответственно они продолжают набор - то, что называю жгутики, когда автомобильную электронику нужно делать", - рассказала Пашкина.

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По ее словам, растут и имеют вакансии Луцк, Черновцы, Ужгород, Львов.

"Даже есть вакансии для PR-менеджеров, ивент-менеджеров, аниматоров. Которые работают с детьми в торговых центрах. Немножко вакансий есть", - добавила Пашкина.