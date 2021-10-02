Практично всі "за": "слуги" у Трускавці почали збирати підписи за відставку Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На з’їзді “Великої фракції” у Трускавці депутати почали збір підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це в коментарі УНН повідомив депутат від “Слуги Народу” Олексій Устенко.
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“Партія принципово визначається, в якому напрямку рухається. Підписів зібрано достатньо, практично всі депутати за”, — повідомив Устенко.
Деталі
Зокрема, Устенко відзначив, що розмови з президентом на збір підписів ніяк не повпливали. Це питання фракція вирішувала зсередини.
Що було раніше
30 вересня голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія попросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.
Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.
Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. На цей раз від народного депутата України Давида Арахамії.