Пожежу на сміттєзвалищі у Полтавській області локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Пожежу на сміттєзвалищі твердих побутових відходів біля села Піщане Полтавської області локалізували. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Полтавській області, передає УНН.
"О 14:00 пожежу локалізовано на площі 800 кв.м", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, сигнал про пожежу на території сміттєзвалища твердих побутових відходів поблизу с. Піщане Кременчуцького району надійшов до рятувальників сьогодні, 10 серпня, о 8:45. Для гасіння залучили 13 рятувальників на п'ятьох одиницях техніки, а також дві одиниці техніки та двох співробітників від місцевого комунального підприємства.
"На відстані 700 метрів від осередку пожежі знаходиться озеро, де здійснюється забір води", - уточнили у ДСНС.