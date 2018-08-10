Пожар на свалке в Полтавской области локализовали

"В 14:00 пожар локализован на площади 800 кв.м", - говорится в сообщении.

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Напомним, сигнал о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов вблизи с. Песчаное Кременчугского района поступил спасателям сегодня, 10 августа, в 8:45. К тушению привлекли 13 спасателей на пяти единицах техники, а также две единицы техники и двух сотрудников от местного коммунального предприятия.

"На расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды", - уточнили в ГСЧС.