Пожежу на Хрещатику загасили

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За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці, отримали 11 квітня о 9:41.

На місці події вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із приміщень на 2 поверсі 4-поверхової будівлі.

О 10:15 займання було ліквідовано на площі 10 кв. м.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

На столичному Хрещатику сталася пожежа в університеті імені Карпенка-Карого.