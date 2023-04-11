Пожежу на Хрещатику загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Пожежу на вулиці Хрещатик у центрі Києва ліквідували. Про це повідомили у ГУ ДСНС у столиці, пише УНН.
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За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці, отримали 11 квітня о 9:41.
На місці події вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із приміщень на 2 поверсі 4-поверхової будівлі.
О 10:15 займання було ліквідовано на площі 10 кв. м.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо
На столичному Хрещатику сталася пожежа в університеті імені Карпенка-Карого.