Пожар на Крещатике потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Пожар на улице Крещатик в центре Киева ликвидировали. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в столице, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, сообщение о пожаре на улице Крещатик, что в Шевченковском районе столицы, получили 11 апреля в 9:41.
На месте происшествия пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.
В 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним
На столичном Крещатике произошел пожар в университете имени Карпенко-Карого.