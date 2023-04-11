Пожар на Крещатике потушили

Детали

По данным спасателей, сообщение о пожаре на улице Крещатик, что в Шевченковском районе столицы, получили 11 апреля в 9:41.

На месте происшествия пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.

В 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним

На столичном Крещатике произошел пожар в университете имени Карпенко-Карого.