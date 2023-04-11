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На столичному Хрещатику пожежа в університеті імені Карпенка-Карого

На столичному Хрещатику пожежа в університеті імені Карпенка-Карого

Київ • УНН

 • 1210517 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У середмісті Києва сталася пожежа у корпусі Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ), повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - повідомив Кличко.

З його слів, рятувальники працюють на місці.

Доповнення

За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 14 816 пожеж, у яких 588 людей загинули, 458 постраждали.

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