На столичному Хрещатику пожежа в університеті імені Карпенка-Карого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У середмісті Києва сталася пожежа у корпусі Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ), повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - повідомив Кличко.
З його слів, рятувальники працюють на місці.
Доповнення
За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 14 816 пожеж, у яких 588 людей загинули, 458 постраждали.