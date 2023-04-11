На столичному Хрещатику пожежа в університеті імені Карпенка-Карого

Цитата

"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого", - повідомив Кличко.

З його слів, рятувальники працюють на місці.

Доповнення

За даними ДСНС, в Україні з початку року сталося 14 816 пожеж, у яких 588 людей загинули, 458 постраждали.