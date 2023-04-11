На столичном Крещатике пожар в университете имени Карпенко-Карого

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В центре Киева произошел пожар в корпусе Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (КНУТКТ), сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - сообщил Кличко.

По его словам, спасатели работают на месте.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Украине с начала года произошло 14 816 пожаров, в которых 588 человек погибли, 458 пострадали.

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