Пожежу на Хрещатику локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Пожежу у корпусі Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ) на вулиці Хрещатик у столиці локалізували, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"Локалізація пожежі на площі 10 кв. м. на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого", - написав Кличко.
Нагадаємо
Вранці у середмісті Києва сталася пожежа у корпусі університету ім. Карпенка-Карого.