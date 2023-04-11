Пожар на Крещатике локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Пожар в корпусе Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (КНУТКТ) на улице Крещатик в столице локализовали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Локализация пожара на площади 10 кв. м. на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания в помещении корпуса университета имени Карпенко-Карого", - написал Кличко.
Напомним
Утром в центре Киева произошел пожар в корпусе университета им. Карпенко-Карого.