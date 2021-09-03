Пожежа у столичному Миколаївському костьолі: очільник Мінкульту закликав провести розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костьолі святого Миколая. У своєму Telegram-каналі він також розповів подробиці інциденту, передає УНН.
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“Пожежа в Костелі святого Миколая в Києві — ситуація, яка потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування”, — написав Ткаченко.
Деталі
Міністр повідомив, що загоряння виникло під час репетиції. “Площа пожежі — 80 кв м. Але ключове — по-перше, її ліквідовано без жертв. По-друге, значної шкоди будівлі не завдано.
Окреме питання — ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція. І головне — ми вже з’ясовуємо причини загоряння”, — розповів очільник мінкульту.
Він пообіцяв розповісти “більш предметні деталі” зранку та тримати розслідування ситуації “під особистим контролем”.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Києві загорівся костел Святого Миколая. На той момент ще не було підтвердження від офіційних осіб.
Ближче до опівночі пожежу у столичному костьолі святого Миколая ліквідували. Зокрема, з’явилось відео зсередини горілої будівлі.