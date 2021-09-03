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Пожежу у столичному костьолі святого Миколая ліквідовано. З'явилось відео зсередини горілої будівлі

Київ • УНН

 • 23562 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Пожежу у столичному костьолі Святого Миколая загасили. Наразі відкритого вогню немає. Відео з будівлі опублікував мер міста Віталій Кличко, передає УНН спираючись на дані ДСНС.

Цитата

“Станом на 23:00 відкритого вогню всередині костьолу немає. Ситуація повністю контрольована, пожежа була на площі 80 м кв. Вогнем пошкоджено орган. Проводиться гасіння та детальне обстеження будівлі”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Додається, що пожежу було локалізовано о 22:40.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

Пожежа виникла в органному залі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві загорівся костел Святого Миколая. На той момент ще не було підтвердження від офіційних осіб.

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