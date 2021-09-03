Пожежу у столичному костьолі святого Миколая ліквідовано. З'явилось відео зсередини горілої будівлі

Цитата

“Станом на 23:00 відкритого вогню всередині костьолу немає. Ситуація повністю контрольована, пожежа була на площі 80 м кв. Вогнем пошкоджено орган. Проводиться гасіння та детальне обстеження будівлі”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Додається, що пожежу було локалізовано о 22:40.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

Пожежа виникла в органному залі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві загорівся костел Святого Миколая. На той момент ще не було підтвердження від офіційних осіб.