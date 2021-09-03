У Києві загорівся костел Святого Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У столичному костелі Святого Миколая ввечері 3 вересня сталася пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео з соцмереж та коментарі очевидців.
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На відео, що поширили у соціальних мережах, видно, що на місці працюють бригади надзвичайників, а у самій будівлі наявне задимлення.
На даний момент відсутні подробиці події від Держслужби з надзвичайних ситуацій, проте очевидці повідомляють, що пожежа сталась в задній частині будівлі.
Також невідомо, що саме стало причиною виникнення пожежі.
Про жертв або постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.
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