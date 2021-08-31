На Одещині вдруге за трохи більше ніж тиждень загорілося одне й те сміттєзвалище

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Відомо, що сьогодні, 31 серпня, о 10 годині 55 хвилин, до Служби порятунку надійшло повідомлення, що за межами села Абрикосове, Шабської територіальної громади, горить сміттєзвалище виробничого кооперативу "Екологія".

Рятувальники встановили, що сталось загоряння сміття та сухої рослинності. Як повідомляється, пожежа була локалізована об 11 годині 44 хвилини на площі 300 кв. м. Наразі ліквідація пожежі триває.

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У ДСНС зазначили, що тиждень тому, 23 серпня, на цьому сміттєзвалищі була ліквідована подібна пожежа на площі 200 кв. м.

"Ймовірними причинами обох загорянь вважається занесення джерела запалювання із зовні", - зауважили вогнеборці.