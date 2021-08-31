В Одесской области во второй раз за чуть больше недели загорелась одна и та же свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел пожар на свалке. По данным ГСЧС, огонь охватил не менее 300 квадратных метров, пишет УНН.
Детали
Известно, что сегодня, 31 августа, в 10 часов 55 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Абрикосовое, Шабской территориальной общины, горит свалка производственного кооператива "Экология".
Спасатели установили, что произошло возгорание мусора и сухой растительности. Как сообщается, пожар был локализован о 11 часов 44 минуты на площади 300 кв. м. В настоящее ликвидация пожара продолжается.
Добавим
В ГСЧС отметили, что неделю назад, 23 августа, на этой свалке был ликвидирован подобный пожар на площади 200 кв. м.
"Вероятными причинами обоих возгораний считается занесение источника зажигания извне", - отметили пожарные.