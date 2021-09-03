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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102219 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Пожар в столичном костеле святого Николая ликвидирован. Появилось видео изнутри горелого здания

Киев  •  УНН

 • 23551 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пожар в столичном костеле Святого Николая потушен. Сейчас открытого огня нет. Видео из здания опубликовал мэр города Виталий Кличко, передает УНН опираясь на данные ГСЧС.

Цитата

"По состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела нет. Ситуация полностью контролируется, пожар был на площади 80 м кв. Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания", - говорится в сообщении.

Детали

Добавляется, что пожар был локализован в 22:40.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

Пожар возник в органном зале.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве загорелся костел Святого Николая. На тот момент еще не было подтверждения от официальных лиц.

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