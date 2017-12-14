Пожежа у модульному містечку у Кам'янському: загинула дворічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні у м. Кам’янське виникла пожежа у модульному містечку для тимчасово переміщених осіб, повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
На момент прибуття вогнеборців, вогнем була охоплена одноповерхова житлова будівля на 4 квартири. Горіла одна з квартир на площі 60 кв.м.
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“У квартирі проживала родина з 7 осіб, з них — 5 дітей. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло дитини — хлопчик, 2015 р.н.”, — повідомляють на офіційному сайті ДСНС.
О 16:19 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.