Пожар в модульном городке в Каменском: погиб двухлетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в г. Каменское возник пожар в модульном городке для временно перемещенных лиц, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На момент прибытия пожарных, огнем было охвачено одноэтажное жилое здание на 4 квартиры. Горела одна из квартир на площади 60 кв.м.
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"В квартире проживала семья из 7 человек, из них - 5 детей. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело ребенка - мальчик, 2015 г.р.", - сообщается на официальном сайте ГСЧС.
В 16:19 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.