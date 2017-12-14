Пожар в модульном городке в Каменском: погиб двухлетний ребенок

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 14674 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100904 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102864 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103138 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117528 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103638 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106045 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112776 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117249 просмотра

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Пожар в модульном городке в Каменском: погиб двухлетний ребенок

Пожар в модульном городке в Каменском: погиб двухлетний ребенок

Киев  •  УНН

 • 10495 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в г. Каменское возник пожар в модульном городке для временно перемещенных лиц, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На момент прибытия пожарных, огнем было охвачено одноэтажное жилое здание на 4 квартиры. Горела одна из квартир на площади 60 кв.м.

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"В квартире проживала семья из 7 человек, из них - 5 детей. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело ребенка - мальчик, 2015 г.р.", - сообщается на официальном сайте ГСЧС.

В 16:19 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

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