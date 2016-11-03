Пожежа сталася у потязі, який прямував до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні, 3 листопада у залізничному пункті пропуску “Володимир — Волинський” пожежа сталася в кабіні машиніста потягу, який прямував до Польщі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, під час оформлення потягу, який прямував до Польщі, прикордонники помітили дим у кабіні машиніста, де вони виявили обпеченого вогнем чоловіка, який голосно кричав. Прикордонники почали гасити пожежу. Крім того, на допомогу прибула чергова зміна пункту пропуску. Потерпілого, в якого були дуже сильно обпечені усі частини тіла, охоронці кордону витягли на свіже повітря та до прибуття медиків надали першу медичну допомогу.
Наразі машиніста з сильними опіками доправили в обласну лікарню у тяжкому стані. Причини займання пожежі встановлюються.