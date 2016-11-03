Пожар произошел в поезде, который следовал в Польшу

Так, во время оформления поезда, который направлялся в Польшу, пограничники заметили дым в кабине машиниста, где они обнаружили обожженного огнем мужчину, который громко кричал. Пограничники начали тушить пожар. Кроме того, на помощь прибыла дежурная смена пункта пропуска. Пострадавшего, у которого были очень сильно обожжены все части тела, пограничники вытащили на свежий воздух и до прибытия медиков оказали первую медицинскую помощь.

Сейчас машиниста с сильными ожогами доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Причины возникновения пожара устанавливаются.