Пожежа на ринку у Чернівцях: на місці працюють 9 одиниць техніки та 39 пожежних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Для гасіння масштабної пожежі на території Калинівського ринку у Чернівцях залучено 9 одиниць техніки та 39 пожежних. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“О 13:39 у м. Чернівці по вул. Калинівська на території Калинівського ринку (в секторі продажу килимів) виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 9 од. техніки та 39 чол. особового складу ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на території КП “Калинівський ринок” у Чернівцях виникла пожежа, яка охопила площу у близько 500 кв. метрів.