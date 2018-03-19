Пожар на рынке в Черновцах: на месте работают 9 единиц техники и 39 пожарных

"В 13:39 в пгт. Черновцы по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 ед. техники и 39 чел. личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, на территории КП "Калиновский рынок" в Черновцах возник пожар, который охватил площадь порядка 500 кв. метров.