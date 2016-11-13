Повстанці в Колумбії підірвали нафтопровід неподалік від школи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У департаменті Наріньо повстанці армії національного визволення Колумбії підірвали Трансандскій нафтопровід, передає УНН з посиланням на El Tiempo.
Уточнюється, що повстанці провели вибух в містечку Рікаурте приблизно в 100 метрах від будівлі початкової школи. Про постраждалих даних поки немає.
У той же час підрив труби привів до розливу нафти і її потрапляння в русло річки Гуїса. Наразі співробітники державної нафтової компанії Ecopetrol ліквідують наслідки забруднення.
Нагадаємо, що в жовтні президент Колумбії Хуан Мануель Сантос оголосив про відновлення переговорів з повстанцями з ліворадикального угруповання Революційні збройні сили Колумбії (ФАРК) на Кубі, під час яких буде обговорюватися мирний договір.