Повстанцы в Колумбии подорвали нефтепровод недалеко от школы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В департаменте Нариньо повстанцы армии национального освобождения Колумбии взорвали Трансандский нефтепровод, передает УНН со ссылкой на El Tiempo.
Уточняется, что повстанцы провели взрыв в городке Рикаурте примерно в 100 метрах от здания начальной школы. О пострадавших данных пока нет.
В то же время подрыв трубы привел к разливу нефти и ее попадания в русло реки Гуиса. В настоящее время сотрудники государственной нефтяной компании Ecopetrol ликвидируют последствия загрязнения.
Напомним, что в октябре президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о возобновлении переговоров с повстанцами из леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) на Кубе, во время которых будет обсуждаться мирный договор.