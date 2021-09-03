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Повстання з попелу: Spidercam повернулася на своє законне місце на арені "Металіст"

Повстання з попелу: Spidercam повернулася на своє законне місце на арені "Металіст"

Київ • УНН

 • 17091 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. В рамках відновлення інфраструктури “Металіста” на своє законне місце повернулася одна з головних перлин стадіону — камера-павук Spidercam, пише УНН з посиланням на пресслужбу клубу.

За часів Євро-2012 розробка австрійської компанії дозволяла вболівальникам як на стадіоні, так і перед телеекранами насолоджуватися унікальними ракурсами трансляцій футбольних матчів. На жаль, останні 7 років Spidercam не залучали й не займалися її технічним обслуговуванням. Співробітники відродженого “Металіста” знайшли камеру в підвалі в абсолютно неробочому стані.

Загальний обсяг інвестицій у відновлення конструкції склав близько 4 млн грн — роботи було повністю профінансовано президентом ФК “Металіст” Олександром Ярославським.

Щоб вдихнути нове життя в камеру-павук, фахівцям з Австрії довелося виконати чималий обсяг завдань. Зокрема, австрійці повністю замінили троси управління камерою, ролики кріплень, замінили оптоволоконну мережу, провели техобслуговування всіх чотирьох двигунів і усунули ряд технічних неполадок, викликаних тривалою відсутністю використання.

Також фахівці натягнули нові троси над футбольним полем, провели калібрування, вирівнювання і налаштування Spidercam.

Вже 5 вересня під час матчу “Металіст” — “ВПК-Агро” камера-павук знову порадує вболівальників своїми можливостями.

Як зазначив комерційний директор КП ОСК “Металіст” Олександр Рогачевський, складнощів під час експлуатації камери виникнути не повинно, адже представники австрійської компанії провели навчання для українських фахівців по роботі зі Spidercam.

Футбольний клуб “Металіст” докладає всіх зусиль для того, щоб місто Харків стало претендентом на проведення матчу за Суперкубок УЄФА, в якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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