"Повна зневага": у Німеччині відреагували на смертний вирок для іноземців в ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Смертний вирок так званого "суду" в ОРДО для двох британців та одного марокканця знову демонструє повну зневагу росії до міжнародного гуманітарного права. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Німеччини, пише УНН.
Цитата
"Повідомлення про "смертні вироки" щодо іноземних громадян, які служать у збройних силах України, шокують. Як комбатанти вони є військовополоненими та мають право на особливий захист відповідно до Женевської конвенції. Це ще раз показує повну зневагу росії до міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві МЗС ФРН.
Контекст
“Суд” самопроголошеної “днр” 9 червня “засудив” до смертної кари підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, що воювали у складі Збройних сил України.
Глава МЗС Великої Британії раніше заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на стороні ЗСУ, не є легітимним.
Британський депутат Роберт Дженрік сьогодні повідомив, що українська влада в пріоритетному порядку включить британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “днр” “вирок” у вигляді смертної кари, у список на обмін військовополонених.