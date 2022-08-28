Повітряні сили збили черговий безпілотник окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українські Повітряні сили сьогодні зранку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога Орлан-10. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
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“Сьогодні зранку 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Центр” на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Командування Повітряних Сил також опублікувало уламки та докази збитого зранку нашими зенітниками російського БпЛА Орлан-10.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 46 750 окупантів.