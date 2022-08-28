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Воздушные силы сбили очередной беспилотник оккупантов

Киев • УНН

 • 136950 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские воздушные силы сегодня утром сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага Орлан-10. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Воздушные силы сбили очередной беспилотник оккупантов

Цитата

“Сегодня утром 28 августа, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования “Центр” на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага”, – говорится в сообщении.

Детали

Командование Воздушных Сил также опубликовало обломки и доказательства сбитого утром нашими зенитчиками российского БПЛА Орлан-10.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 46 750 оккупантов.

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