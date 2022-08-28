Воздушные силы сбили очередной беспилотник оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские воздушные силы сегодня утром сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага Орлан-10. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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“Сегодня утром 28 августа, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования “Центр” на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага”, – говорится в сообщении.
Детали
Командование Воздушных Сил также опубликовало обломки и доказательства сбитого утром нашими зенитчиками российского БПЛА Орлан-10.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 46 750 оккупантов.