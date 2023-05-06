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Повітряні сили сьогодні знищили п'ять ворожих безпілотників

Повітряні сили сьогодні знищили п'ять ворожих безпілотників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Повітряні сили України протягом дня знищили п'ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет", передає УНН.

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"Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет", - повідомли у Повітряних силах.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 770 осіб, 3717 танків та сотень одиниць військової техніки.

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