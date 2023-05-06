Воздушные силы сегодня уничтожили пять вражеских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Воздушные силы Украины в течение дня уничтожили пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БпЛА типа "Ланцет", передает УНН.
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"Враг активизировал работу БпЛА различных типов по всей линии фронта. В течение дня 6-го мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет", - сообщили в Воздушных силах.
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