Воздушные силы сегодня уничтожили пять вражеских беспилотников

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"Враг активизировал работу БпЛА различных типов по всей линии фронта. В течение дня 6-го мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет", - сообщили в Воздушных силах.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 770 человек, 3717 танков и сотен единиц военной техники.