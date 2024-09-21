Повітряні Сили повідомили про ворожі пуски КАБ на Запоріжжі
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ виявили ворожі пуски керованих авіаційних бомб на Запоріжжі. Раніше було повідомлено про ракетну небезпеку у трьох областях України.
Виявлено ворожі пуск КАБ на Запоріжжі. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували про ракетну небезпеку у 3 областях.
Повітряні Сили попереджають про крилаті ракети, націлені на Кривий Ріг21.09.24, 02:58 • 20385 переглядiв