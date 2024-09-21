Воздушные Силы сообщили о вражеских пусках КАБ на Запорожье
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ обнаружили вражеские пуски управляемых авиационных бомб в Запорожье. Ранее было сообщено о ракетной опасности в трех областях Украины.
Обнаружен вражеские пуск КАБ на Запорожье. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Напомним
Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали о ракетной опасности в 3 областях.
Повітряні Сили попереджають про крилаті ракети, націлені на Кривий Ріг20 сентября 2024, 23:58 • 2338 просмотров