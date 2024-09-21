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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
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19 сентября 2024, 10:36  •  155078 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Воздушные Силы сообщили о вражеских пусках КАБ на Запорожье

Воздушные Силы сообщили о вражеских пусках КАБ на Запорожье

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 01:00  •  1076 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ обнаружили вражеские пуски управляемых авиационных бомб в Запорожье. Ранее было сообщено о ракетной опасности в трех областях Украины.

Обнаружен вражеские пуск КАБ на Запорожье. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали о ракетной опасности в 3 областях.

Повітряні Сили попереджають про крилаті ракети, націлені на Кривий Ріг20 сентября 2024, 23:58 • 2338 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины