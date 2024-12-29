Повітряні сили фіксують рух "шахедів" на трьох напрямках
Київ • УНН
Виявлено три групи ворожих дронів: на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, на півночі Донеччини та рух з Донеччини на Дніпропетровщину.
Ворог знову запустив ударні дрони. У Повітряних силах ЗСУ повідомили де фіксуються "шахеди" станом на восьму вечора, пише УНН.
Отже рух "шахедів" фіксується на таких напрямах:
Група ворожих БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя – рухається на захід.
Нова група дронів на півночі Донеччини - курсом на північ.
Нова група "шахедів" з Донеччини - на Дніпропетровщину.
росія щомісяця виробляє близько 600 шахедів - КНДІСЕ19.12.24, 11:59 • 14479 переглядiв