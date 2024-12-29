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Повітряні сили фіксують рух "шахедів" на трьох напрямках

Повітряні сили фіксують рух "шахедів" на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 27123 перегляди

Виявлено три групи ворожих дронів: на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, на півночі Донеччини та рух з Донеччини на Дніпропетровщину.

Ворог знову запустив ударні дрони. У Повітряних силах ЗСУ повідомили де фіксуються "шахеди" станом на восьму вечора, пише УНН.

Отже рух "шахедів" фіксується на таких напрямах:

Група ворожих БпЛА на межі  Дніпропетровщини та Запоріжжя – рухається на захід.

Нова група дронів на півночі Донеччини - курсом на північ.

Нова група "шахедів" з Донеччини - на Дніпропетровщину.

росія щомісяця виробляє близько 600 шахедів - КНДІСЕ19.12.24, 11:59 • 14479 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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