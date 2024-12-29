Повітряні сили фіксують рух "шахедів" на трьох напрямках

Ворог знову запустив ударні дрони. У Повітряних силах ЗСУ повідомили де фіксуються "шахеди" станом на восьму вечора, пише УНН.

Отже рух "шахедів" фіксується на таких напрямах:

Група ворожих БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя – рухається на захід.

Нова група дронів на півночі Донеччини - курсом на північ.

Нова група "шахедів" з Донеччини - на Дніпропетровщину.

росія щомісяця виробляє близько 600 шахедів - КНДІСЕ