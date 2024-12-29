Воздушные силы фиксируют движение «шахедов» на трех направлениях
Киев • УНН
Обнаружено три группы вражеских дронов: на границе Днепропетровщины и Запорожья, на севере Донецкой области и движение из Донецкой области на Днепропетровщину.
Враг снова запустил ударные дроны. В Воздушных силах ВСУ сообщили где фиксируются "шахэды" по состоянию на восемь вечера, пишет УНН.
Итак движение "шахедов" фиксируется на таких направлениях:
Группа вражеских БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья - движется на запад.
Новая группа дронов на севере Донетчины - курсом на север.
Новая группа "шахедов" из Донецкой области - на Днепропетровщину.
россия ежемесячно производит около 600 шахедов - КНИИСЭ19 дек. 2024, 09:59 • 13658 просмотров