Воздушные силы фиксируют движение «шахедов» на трех направлениях

Враг снова запустил ударные дроны. В Воздушных силах ВСУ сообщили где фиксируются "шахэды" по состоянию на восемь вечера, пишет УНН.

Итак движение "шахедов" фиксируется на таких направлениях:

Группа вражеских БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья - движется на запад.

Новая группа дронов на севере Донетчины - курсом на север.

Новая группа "шахедов" из Донецкой области - на Днепропетровщину.

россия ежемесячно производит около 600 шахедов - КНИИСЭ