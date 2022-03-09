Повернуся та візьму до рук зброю: легендарний футболіст готовий воювати за Україну

Колишній легендарний футболіст київського "Динамо" та збірної України поділився думками з приводу війни в Україні, назвавши її боротьбою за свободу країни та Європи.

Цитата

"Я хочу, щоб світ знав, що відбувається. Про футбол я не можу говорити, звичайно, зараз ми навіть не думаємо про футбол, думки про захист своєї країни. Пишаюся воїнами, які стали на захист України. Ми на правильному шляху, але маємо боротися за свою свободу.

У мене в ОАЕ робота, але щойно сезон підійде до кінця, повернуся в Україну. Приїду як тільки зможу.

Звісно, ​​я візьму до рук зброю. Ми виживемо. Ми виграємо. Я не бачу компромісу, бо з Путіним його не досягти. Він хоче лише окупувати нашу країну. Він не зацікавлений у компромісі.

Наразі ми боремося за свою країну, хочемо свободи, а не щоб нам вказували, що треба робити. Ми не захищаємо Україну, ми захищаємо всю Європу. Якщо Європа не прокинеться зараз і не надасть нам реальної допомоги, ми не знаємо, що буде в майбутньому. Я впевнений, що ми закінчимо війну і виграємо війну, але нам потрібна підтримка", - сказав Ребров.

Контекст

Зранку 24-го лютого Росія розпочала ракетні обстріли українських міст після чого приступила до повномасштабного вторгнення. В Україні триває 14-та доба з моменту початку вторгнення Росії.