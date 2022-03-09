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Вернусь и возьму в руки оружие: легендарный футболист готов воевать за Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров анонсировал возвращение в Украину после завершения сезона в ОАЭ, чтобы с оружием в руках защищать свою землю от российских оккупантов. Об этом он рассказал в интервью ирландскому изданию "Independent", передает УНН.

Бывший легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины поделился мыслями по поводу войны в Украине, назвав ее борьбой за свободу страны и Европы.

Цитата

"Я хочу, чтобы мир знал, что происходит. О футболе я не могу говорить, конечно, сейчас мы даже не думаем о футболе, мысли о защите своей страны. Горжусь воинами, которые встали на защиту Украины. Мы на правильном пути, но должны бороться за свою свободу.

У меня в ОАЭ работа, но как только сезон подойдет к концу, вернусь в Украину. Приеду как только смогу.

Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Мы выиграем. Я не вижу компромисса, потому что с Путиным его не достичь. Он хочет только оккупировать нашу страну. Он не заинтересован в компромиссе.

Сейчас мы боремся за свою страну, хотим свободы, а не чтобы нам указывали, что надо делать. Мы не защищаем Украину, мы защищаем всю Европу. Если Европа не проснется сейчас и не окажет нам реальной помощи, мы не знаем, что будет в будущем. Я уверен, что мы закончим войну и выиграем войну, но нам нужна поддержка", - сказал Ребров.

Контекст

Утром 24-го февраля Россия начала ракетные обстрелы украинских городов после чего приступила к полномасштабному вторжению. В Украине длится 14-е сутки с момента начала вторжения России.

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