Повернення Ф'юрі: боксер підписав контракт на перший бій після дискваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі визначився з проведенням майбутнього бою після тривалої паузи, інформує УНН з посиланням на сторінку в Twitter промоутера бійця Френка Уоррена і Boxing Scene.
Перший бій Ф’юрі після майже трирічної перерви відбудеться 9 червня в Манчестері. Суперник британця досі невідомий, проте промоутер заявив, що це питання вирішиться найближчим часом.
“Ми не будемо поспішати. Ми бажаємо аби Тайсон був в найкращій формі. Ми підбираємо йому опонентів, але коли-небудь настане час Джошуа. Тайсон — чудовий боксер, і все, що йому потрібно, це повернути пояса, які він ніколи не програвав”, — наголосив Уоррен.
Нагадаємо, що після двобою з Кличко британця спіймали на вживанні наркотиків, після чого він заявляв про завершення кар’єри, але з часом відмовився від своїх слів. Також боксер добровільно відмовився від усіх своїх завойованих поясів.
Як повідомляв УНН, що Ф’юрі востаннє проводив боксерський бій восени 2015-го року, коли переміг Володимира Кличко і відібрав у нього усі головні чемпіонські пояси в суперважкій категорії.