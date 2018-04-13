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Повернення Ф'юрі: боксер підписав контракт на перший бій після дискваліфікації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі визначився з проведенням майбутнього бою після тривалої паузи, інформує УНН з посиланням на сторінку в Twitter промоутера бійця Френка Уоррена і Boxing Scene.

Перший бій Ф’юрі після майже трирічної перерви відбудеться 9 червня в Манчестері. Суперник британця досі невідомий, проте промоутер заявив, що це питання вирішиться найближчим часом.

“Ми не будемо поспішати. Ми бажаємо аби Тайсон був в найкращій формі. Ми підбираємо йому опонентів, але коли-небудь настане час Джошуа. Тайсон — чудовий боксер, і все, що йому потрібно, це повернути пояса, які він ніколи не програвав”, — наголосив Уоррен.

Нагадаємо, що після двобою з Кличко британця спіймали на вживанні наркотиків, після чого він заявляв про завершення кар’єри, але з часом відмовився від своїх слів. Також боксер добровільно відмовився від усіх своїх завойованих поясів.

Як повідомляв УНН, що Ф’юрі востаннє проводив боксерський бій восени 2015-го року, коли переміг Володимира Кличко і відібрав у нього усі головні чемпіонські пояси в суперважкій категорії.

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