Возвращение Фьюри: боксер подписал контракт на первый бой после дисквалификации

Первый бой Фьюри после почти трехлетнего перерыва состоится 9 июня в Манчестере. Соперник британца до сих пор неизвестен, однако промоутер заявил, что этот вопрос решится в ближайшее время.

“Мы не будем спешить. Мы хотим чтобы Тайсон был в лучшей форме. Мы подбираем ему оппонентов, но когда-нибудь наступит время Джошуа. Тайсон — отличный боксер, и все, что ему нужно, это вернуть пояса, которые он никогда не проигрывал”, — отметил Уоррен.

Напомним, что после поединка с Кличко британца поймали на употреблении наркотиков, после чего он заявлял о завершении карьеры, но со временем отказался от своих слов. Также боксер добровольно отказался от всех своих завоеванных поясов.

Как сообщал УНН, что Фьюри раз проводил боксерский бой осенью 2015 года, когда победил Владимира Кличко и отобрал у него все главные чемпионские пояса в супертяжелом весе.